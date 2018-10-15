«الأرصاد»: انتهاء الحالة المدارية «لبان»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن المركز الوطني للأرصاد انتهاء الحالة المدارية «لبان»، مشيراً إلى أن موقعه كان عند خط عرض 16.4 درجة شمالاً وخط طول 51.5 درجة شرقاً، ويتحرك بسرعة 17 كيلومتراً في الساعة، وتتراوح سرعة الرياح حول مركزه من 40 إلى 60 كيلومتراً في الساعة تصاحبها سحب ركامية ممطرة.

وناشد المركز الوطني ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات بشأن الحالات المدارية وأخبار الطقس عموماً.

وبحسب الأرصاد العُمانية أظهرت خرائط الطقس عبور مركز الحالة المدارية السواحل اليمنية، وعبورها نحو الربع الخالي في المملكة العربية السعودية، فيما استمر تأثر محافظة ظفار والوسطى أمس بأمطار غزيرة ورعدية أحياناً، وهناك احتمالية لاستمرارية هطول الأمطار اليوم.