سلطان بن طحنون يتسلّم عضوية «كلنا شرطة»

المصدر: أبوظبي - البيان

تسلم الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة الإمارات العضوية رقم (70) لمبادرة كلنا شرطة، من اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومديري القطاعات.

كما اطلع الشيخ سلطان بن طحنون على الجهود التطويرية التي تشهدها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مسيرة العمل الشرطي والأمني باتباع أفضل الممارسات العالمية المتقدمة.

وكان اللواء محمد الرميثي في مقدمة مستقبليه، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة في الارتقاء بمنظومتها الأمنية وفق خطط وتطلعات حكومة أبوظبي ومواصلة تطبيق أرقى معايير التميز العالمية.

جولة

واصطحب القائد العام لشرطة أبوظبي، الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان في جولة شملت متحف «الموروث الشرطي» في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي الذي يوثق افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لمقر شرطة أبوظبي.

وأشاد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان بالإنجازات الرائدة التي حققتها شرطة أبوظبي في سباق التطور والحداثة حتى أصبحت أبوظبي واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً بجانب تحقيقها لمؤشرات استباقية في المجالات الاقتصادية والسياحية ونشر السعادة والأمان في مجتمعنا.

وأكد اللواء الرميثي أن مبادرة «كلنا شرطة» عززت روح التكاتف المجتمعي نحو تحقيق رؤية وأهداف القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الحفاظ على أمن وسعادة مجتمع أبوظبي من خلال استدامة الأمن والحفاظ على المكتسبات الحضارية التي تحققها مسيرة التطوير في بلادنا.

وفي نهاية الزيارة قام القائد العام لشرطة أبوظبي بتبادل الدروع التذكارية مع الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، وجرى التقاط الصور التذكارية بحضور مدير عام شرطة أبوظبي ومديري القطاعات بشرطة أبوظبي.