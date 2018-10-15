أكاديمية أبوظبي الحكومية تطوّر الكوادر البشرية ببرامج تدريب عالمية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت حكومة أبوظبي إطلاق أكاديمية أبوظبي الحكومية، لرفد القطاع الحكومي في الإمارة ببرامج تدريبية تتبنى أرقى الممارسات الدولية المعتمدة في مجال تطوير الكوادر البشرية في إطار جهودها المبذولة لتحقيق رؤية أبوظبي الهادفة إلى تسريع نمو اقتصادها المعرفي، ودفع مسيرة تنمية وتطوير رأس المال البشري في الإمارة.

وستضطلع أكاديمية أبوظبي الحكومية بدور حيوي في برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غدا 21» الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في سبتمبر 2018، ويلبي الطموحات المستقبلية لأبوظبي، دفعا لمسيرة التنمية الشاملة وتعزيزا لتنافسية اقتصاد الإمارة.

وتهدف «أكاديمية أبوظبي الحكومية» إلى تعزيز إمكانات جميع الموظفين والمتميزين والكفاءات القيادية الاستثنائية في القطاع الحكومي من خلال تزويدهم بالمهارات التنفيذية والإدارية والقيادية اللازمة عبر برامج نوعية عالية المستوى.

تطلعات

وستقوم الأكاديمية بدور مهم في تحقيق طموحات وتطلعات إمارة أبوظبي لتعزيز التميز الحكومي، ودعم مسيرتها نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على الاستدامة والانفتاح من خلال تطوير كوادر مؤهلة تتمتع بجاهزية عالية على مواجهة التغيرات المستمرة.

كما تسهم الأكاديمية في تحقيق أهداف برنامج «غدا 21» من خلال تبني الابتكار في تحفيز ودعم منظومة التعلم ضمن بيئة العمل الحكومي إلى جانب اعتماد ومواكبة أحدث الاتجاهات والأبحاث، والتركيز المتواصل على تحديد وتلبية الاحتياجات المستقبلية للإمارة.

وستتعاون الأكاديمية مع أفضل المؤسسات التعليمية والأكاديمية المحلية والعالمية، فضلاً عن إقامة شراكات مع أبرز المنصات التعليمية عبر الإنترنت حول العالم، وذلك لضمان توفير تجربة تعلم شاملة تتسم بأعلى المعايير.

وجاء تأسيس «أكاديمية أبوظبي الحكومية» بموجب القانون رقم 15 لسنة 2018، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، والقاضي بتأسيسها مبادرة تعليمية ومهنية تهدف بالتحديد إلى تعزيز الكفاءات الحكومية في الإمارة، لتسهم من خلال هذا النهج في استمرارية مسيرة التقدم في الدولة.

تمكين

وفي هذه المناسبة قال جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي: «يمثل إطلاق أكاديمية أبوظبي الحكومية معلماً مهماً ضمن الخطوات الثابتة التي تتخذها حكومة أبوظبي لدعم تطلعات وأهداف الإمارة الرامية لتمكين القيادات الحكومية ودعمهم لمواجهة التحديات المستقبلية، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير الفرص المعرفية والتعليمية التي تتكامل مع رؤية القيادة وقناعتها الراسخة بأهمية التزام الجهات الحكومية بالدور الوطني المنوط بها لتوفير برامج تدريب نوعية لموظفيها».

وأضاف الزعابي: «تطمح الأكاديمية إلى تزويد موظفي القطاع الحكومي بأحدث برامج التدريب والتطوير التي تمكنهم من تطوير كفاءاتهم المهنية، وقدراتهم القيادية، وتعزيز مستويات الجاهزية المستقبلية لديهم؛ لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المتغيرة باستمرار».

تعريف

وتمثل أكاديمية أبوظبي الحكومية مؤسسة حكومية مستقلة تتبع مكتب أبوظبي التنفيذي، وتتمثل مسؤولياتها في وضع سياسات وخطط استراتيجية لتطوير والارتقاء بالمهارات الإدارية والقيادية لموظفي حكومة أبوظبي، وذلك من خلال طرح برامج تعليمية وتطويرية عالية الجودة.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير الكوادر الحكومية التي تتميز بكفاءة عالية ومهارات استثنائية من خلال توفير أنشطة تدريب مبنية على أفضل الممارسات الدولية المعتمدة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات وأولويات إمارة أبوظبي.. وسيكون لها دور مهم في تحقيق رؤية أبوظبي لتعزيز التميز الحكومي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وينسجم هذا الدور مع رؤية الأكاديمية التي تتطلع من خلالها إلى تحقيق الريادة في صنع قادة المستقبل بدولة الإمارات وتطوير كوادر أكثر فعالية في ميدان العمل الحكومي.

تعاون

ستوفر الأكاديمية برامج تدريبية نوعية ومتطورة باستخدام آليات متنوعة كالتعلم عبر الإنترنت والفصول الدراسية النموذجية. ولتحقيق ذلك ستتعاون مع أفضل المؤسسات العالمية والمحلية لتقديم برامج تدريبية عالية المستوى لموظفي القطاع الحكومي.