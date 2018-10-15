«أمانة تنفيذي عجمان» تشارك في «المدارس المجتمعية»

المصدر: عجمان - وام

شاركت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان، في فعاليات المدارس المجتمعية التي انطلقت في مدرسة الزوراء للتعليم الأساسي للبنات في إمارة عجمان بمشاركة ممثلين من عدد من الجهات ذات الصلة.

وافتتحت الفعاليات بحضور الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية التابعة للمجلس التنفيذي، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس للتنفيذي لإمارة عجمان.

واستعرضت الأمانة مبادرتها المجتمعية «مجالس عجمان»، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بهدف تعزيز التواصل الفعال بين المجلس التنفيذي والمجتمع من خلال عقد سلسلة من الجلسات للأهالي في أجواء تسودها الألفة ويناقشون من خلالها أهم القضايا الاجتماعية المعاصرة ويتبادلون الآراء والخبرات.

وتضمنت المشاركة في فعاليات المدارس المجتمعية عقد الجلسة الثانية من مبادرة مجالس عجمان بعنوان: «عاداتنا الأصيلة» قدمتها موزة سيف الزعابي رئيسة مجلس الأمهات في إحدى المدارس في أبوظبي لعدد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، حيث أكدت فيها أهمية تربية وتعليم الأجيال على التمسك بالعادات الأصيلة وأصول السنع.