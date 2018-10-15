جمعية الصيادين في أم القيوين توفر 390 صنفاً من المعدات بأسعار زهيدة

أكد جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين، أن إدارة الجمعية توفر 390 صنفاً من معدات الصيد بأسعار مناسبة تتوافق مع دخول الصيادين، أبرزها أجهزة الملاحة (GPS) التي من شأنها تحديد الاتجاهات وأماكن تجمّع الأسماك وأماكن تخزينها، إضافة إلى تحديد المناطق التي تم وضع القراقير فيها بكل يسر وسهولة.

كما توفر الجمعية مولدات الكهرباء وجميع مستلزمات قطع الغيار للمحركات، وصيانة القوارب والمحركات في الورشة البحرية التابعة للجمعية بصورة دورية، إذ وفّرت الجهد والوقت للصيادين، مشيراً إلى أن الجمعية سوف تعقد مستقبلاً اتفاقيات عدة مع شركات محلية عاملة في مجال الصيد، من أجل توفير كل لوازم الصيد بحسب رغبة الصيادين، إضافة إلى استيراد بعض اللوازم غير المتوافرة من خارج الدولة.

وأضاف أن الجمعية توفر حالياً الحبال بأحجامها المختلفة التي تبدأ من 2 ملم إلى 12 ملم، وهي نوعان من النايلون والآخر من القطن، وتباع الحبال 2 ملم من النايلون بأسعار مناسبة تبلغ 5 دراهم للفة الواحدة، و12 ملم من النايلون تباع بـ65 درهماً، والـ11 ملم من القطن تباع الـ100 ياردة، منها بـ125 درهماً.

إضافة إلى توفير الأصباغ للقوارب، وهي بثلاثة ألوان: الأزرق والأحمر والأسود، وذات مواصفات تحمي القوارب من الشوائب والكائنات الحية ومن الصدأ، وسعر العلبة الواحدة من نوع همبل 205 دراهم، كما أن مبيعات مستلزمات الصيد بلغت خلال العام الماضي مليوناً و130 ألف درهم.