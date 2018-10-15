«الدفاع المدني» تثقّف ربات المنازل بطرق مكافحة الحريق

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بالتنسيق مع إداراتها الإقليمية، وبالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بالوزارة، الدورة التدريبية الثالثة لربات المنازل بهدف التوعية وتعريفهن بأنواع الحرائق وطرق مكافحتها، وإطلاعهن على التعليمات والإرشادات الضرورية الواجب اتباعها عند حدوث حريق في محيط منازلهن.

وأفاد اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، بأن تنظيم الدورة يأتي ضمن خطة التوعية الرئيسية التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني مطلع العام الجاري 2018، بهدف نشر ثقافة الوقاية والسلامة بين فئات المجتمع، حيث تستهدف الدورة ربات البيوت.

ولفت إلى أهمية رفع قدرة ربات المنازل على الاستجابة السريعة والواعية لمتطلبات حالات الطوارئ والتعامل مع الحريق في بداياته، مع التأكيد على عدم المخاطرة بتعريض حياتهن للخطر أثناء حدوث حريق في المنزل والإسراع بالاتصال بالدفاع المدني للقيام بمهامه في حماية الأرواح والممتلكات.

وأشار قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية إلى أن الحرائق المنزلية تمثل أعلى نسبة من حوادث الحريق على مستوى الدولة.