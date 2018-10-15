القائد العام لشرطة رأس الخيمة يكرم نخبة من المتميزين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرّم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، نخبة من المتميزين من مختلف الإدارات والمراكز على مستوى القيادة، وذلك ضمن منهجية التكريم، التي تعتمدها شرطة رأس الخيمة، لتحفيز المنتسبين المتميزين في مختلف المجالات، لما يبذلونه من جهد وتفان وإخلاص في الخدمات المقدمة إلى الجمهور، انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية، التي تولي اهتماماً خاصاً من خلال انتهاج مبدأ التطوير والتحسين العملي المستمر.

وأشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، بالمكرمين من المنتسبين والمتعاونين، وبجهودهم الكبيرة التي بذلوها لكي يستحقوا هذا التكريم مقابل ما قدموه من أعمال وإنجازات، مؤكداً في الوقت ذاته حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تكريم منتسبيها المتميزين، لبذل المزيد من الجهد والعطاء وليكونوا قدوة حسنة، ومثالاً يحتذى به بين جميع زملائهم، مضيفاً أن الضرورة المهنية الملحة أصبحت تتطلب التطور السريع في الأداء، واستخدام تكنيك عال في العمل الشرطي وبالأخص في مجال الإبداع والابتكار، مع ضرورة الاستجابة السريعة لمتطلبات العمل، حتى نحقق الوصول إلى ما تطمح له وزارة الداخلية، من تطور وارتقاء مهني، يكفل الوصول إلى أعلى مستويات تعزيز الأمن والأمان.