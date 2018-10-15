سعود المعلا يستعرض تعزيز العلاقات مع السفير العماني

المصدر: أم القيوين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في الديوان الأميري أمس، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالسفير العماني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهامه وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة في العديد من المجالات وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأعرب السفير العماني عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم أم القيوين، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية وبالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وأم القيوين خاصة في مختلف القطاعات. حضر اللقاء الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات.