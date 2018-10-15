تدريب منتسبي الخدمة الوطنية على إدارة استمرارية الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت إدارة السلامة والوقاية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني للأمن الغذائي دورة تدريبية تخصصية في إدارة استمرارية الأعمال لمنتسبي الخدمة الوطنية «الفئة الخامسة /‏ الفئة الثانية» بهدف تحسين منظومة الأمن الغذائي واستمرارية الأعمال.

وسلطت الدورة، التي قدمها سلطان سعيد الزيدي المدرب المعتمد في الهيئة، الضوء على فهم مبادئ إدارة استمرارية الأعمال وفائدتها للمؤسسات والأفراد بجانب شرح وتوضيح نموذج إدارة استمرارية الأعمال الخاص بالمعيار «AE/‏SCNS/‏NCEMA 7000:2015» إضافة إلى المفاهيم الأساسية لإدارة استمرارية الأعمال والإلمام بكيفية عملها والطرق والتقنيات المستخدمة في التطبيق الفعال لها.

وأوضح المحاضر أن مفهوم إدارة استمرارية الأعمال يعني بناء قدرة المؤسسة على الاستمرار في تقديم خدماتها ومهامها الأساسية والضرورية التي تقدمها للمجتمع خلال وبعد التعرض لطارئ أو أزمة أو كارثة تسبب في إرباك العمل أو إيقافه.

وأكد أهمية الوعي الكامل بكيفية إدارة استمرارية الأعمال في دعم كل الأطراف ذات الصلة بالمؤسسة والتي تشمل المديرين والإدارة العليا والجهات التنظيمية إضافة إلى الجمهور، مشدداً على ضرورة التعرف على كل الخطوات اللاحقة والأدوار والمسؤوليات الخاصة بفريق العمل بغرض تطبيق برنامج يتميز بالكفاءة والفاعلية.