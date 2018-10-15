شرطة دبي تعزّز أمن المدارس

المصدر: دبي - البيان

قام العميد يوسف العديدي مدير مركز شرطة القصيص والوفد المرافق له، بزيارة ميدانية إلى مدرسة مردف الأميركية، وكان في استقباله علاء عبد الباقي مدير المدرسة، حيث تأتي الزيارة ضمن مبادرة «أمن المدارس»، التي تهدف إلى تعزيز وتوطيد العلاقة بين القيادة العامة لشرطة دبي والمؤسسات التعليمية.

والتقى العميد يوسف العديدي مع عدد من أعضاء هيئة التدريس في المدرسة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ومنطقة دبي التعليمية، والمؤسسات التربوية والتعليمية ذات العلاقة بالطالب، سواء في الجانب الأمني أو الاجتماعي أو الثقافي أو الصحي بصورة مستمرة، من أجل حماية مكتسباتنا الوطنية، حيث وضعت في مقدم اهتماماتها، مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن.

وقدم العميد يوسف العديدي شرحاً لأعضاء هيئة التدريس حول مبادرة «أمن المدارس»، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقف أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية، وغيرها من الأهداف الأخرى.

وفي ختام الزيارة، تجول العميد يوسف العديدي في المدرسة، والتقى طلابها، موجهاً إياهم بالاهتمام بالتعليم، وأن يكونوا قدوة لزملائهم، ومصدر فخر لأهلهم، وبذل مزيد من الجهد في تحصيل الدروس، حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، كما وجههم بالانتباه عند الصعود والنزول من حافلات المدارس.