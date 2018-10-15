أخبار الساعة: فخر إماراتي كبير بأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

قالت نشرة «أخبار الساعة»: إن الـ 18 من أبريل عام 2017 حمل نقلة نوعية في مجال التعامل مع تمكين أصحاب الهمم، والانتقال بهم ومعهم من مرحلة الاعتماد إلى مرحلة المشاركة والفاعلية والتأثير، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في آنذاك سياسة وطنية شاملة ومتكاملة، لتمكين أصحاب الهمم وإطلاق هذا المسمى عليهم رسمياً، الأمر الذي خلق ميزة مضافة لدولة الإمارات تضاف إلى سجلاتها في تبني أدق المسائل إنسانية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك في إطار سعيها الدؤوب نحو قيادة طموحات أصحاب الهمم عالياً، والشد من أزرهم وعزيمتهم بشكل عادل ومتساو ومتكافئ مع فئات المجتمع الأخرى.

وتحت عنوان: «فخر إماراتي كبير بأصحاب الهمم»، أضافت: «إنه وفي خطوة مشرفة قام بها أصحاب الهمم مجدداً أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنجاز لاعبي ولاعبات المنتحب الإماراتي لأصحاب الهمم في مشاركته في دورة الألعاب «البارالمبية الآسيوية» المقامة حالياً في جاكرتا بتحقيقه ذهبيتين و6 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية، قائلاً عبر تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر»: «رفعتم الرأس وكسبتم التحدي وعلمتم الجميع معنى الإرادة، فخور بكم»، الأمر الذي يؤكد ما ابتغاه سموه من تأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم.