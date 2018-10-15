«زايد العليا» تحتفل بـ«بيوم العصا البيضاء»

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء بحضور الطلبة المكفوفين وأولياء أمورهم وفريق من دائرة الثقافة والسياحة وجانب من موظفي مؤسسة زايد العليا.

وتضمنت هذه الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة المتميزة، من بينها مسيرة تعريفية وتوعوية في مركز «دلما» للتسوق، بمشاركة عدد من المكفوفين وكوادرها الوظيفية، وممثلي شركائها الاستراتيجيين، والطلاب من ذوي التحديات البصرية المدموجين بمدارس التعليم العام، وممثلي المجتمع المحلي، وأولياء الأمور.

وقال عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، إن الهدف من تنظيم الفعالية التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يصادف يوم 15 أكتوبر من كل عام هو توعية وتثقيف أفراد المجتمع بقضايا المكفوفين، وكذلك توعية أولياء أمور الطلبة أصحاب الهمم من ذوي التحديات البصرية بضرورة تدريب أبنائهم.