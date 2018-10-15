سفير الدولة يبحث التنسيق مع مساعد وزير الخارجية البحريني

المصدر: المنامة - وام

استقبل عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية البحريني، أمس، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين.

ورحب مساعد وزير الخارجية البحريني بالشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، معرباً عن اعتزاز مملكة البحرين بروابط الأخوة القوية التي تجمعها بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تزداد رسوخاً في مختلف المجالات.

وأشاد بما يربط البلدين الشقيقين من وشائج القربى والمصير المشترك، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات إزاء القضايا كافة، بما يلبي الرغبات والمصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن سعادته بلقاء مساعد وزير الخارجية البحريني، مؤكداً أن العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تُعدّ نموذجاً لعلاقات الأخوة الوثيقة بين الدول.

وقدّم السفير التهنئة الخالصة بفوز مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة 2019 - 2021م، متمنياً لمملكة البحرين المزيد من التقدم والرخاء.