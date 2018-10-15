«الصحة» تنظم فعاليات توعية بالتهاب المفاصل

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فعاليات توعوية وفحوصات مجانية بالتزامن مع اليوم العالمي لالتهاب المفاصل تحت شعار «نصلكم – نطوي المسافات لنرعاكم»، والذي يهدف إلى زيادة وعي أفراد المجتمع بأعراض التهاب المفاصل وأسبابه وطرق الوقاية والعلاج.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات على أهمية فعالية التوعية بمرض التهاب المفاصل، وذلك لتعريف أفراد المجتمع بأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي وتسهيل الوصول إلى العلاج بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، ومتابعة المريض وفقاً للخطة العلاجية، من قبل الطاقم الطبي، مما يسهم في تقليل المضاعفات الناتجة عن هذه الأمراض.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الفعالية تهدف إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع بأمراض التهاب المفاصل، وإطلاع الجمهور على عيادات وإجراءات التشخيص والكشف المبكر عن طريق العيادات المتنقلة في المراكز الصحية ومرحلة المتابعة عن طريق التطبيب عن بعد بين المستشفيات المركزية والمستشفيات العامة.