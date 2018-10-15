البواردي يدشن الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع

المصدر: أبوظبي - وام

دشن معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع، بحضور مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وكبار الضباط في الوزارة. يأتي إطلاق موقع وزارة الدفاع استجابة وانسجاماً مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الرامية إلى تفعيل قطاعات البنية التحتية المستقبلية، وهو الأمر الذي يعزز تفعيل دور الدولة على الساحة الدولية العالمية.

ويمثل الموقع بوابة تعريفية بأدوار وزارة الدفاع ورسالتها ورؤيتها الاستراتيجية لضمان الدفاع عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد معالي وزير دولة لشؤون الدفاع أن إطلاق وزارة الدفاع موقعها الإلكتروني يعكس أهمية التعريف بأدوار الوزارة، وقال: «إيماناً منا في وزارة الدفاع بأهمية التواصل الإلكتروني، وسعينا إلى مواكبة التوجهات الحكومية في تطبيق التقنيات الذكية، عمدنا إلى إطلاق موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، ليكون جسراً للتواصل مع المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية والتعريف بأدوارها ومهامها في وضع سياسات واستراتيجيات دفاع موجهة نحو المستقبل، وتحديد الأولويات الاستراتيجية لتطوير واستخدام القدرات الوطنية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الأخرى».

من جهته، أكد مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، أن البوابة الإلكترونية للوزارة حتمية تواصلية من أجل التعريف برسالة الوزارة ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية التي تترجم وتعكس في جوهرها رسالة الإمارات ومبادئها الإنسانية وقيمها الأخلاقية، في نهج أصيل غرسته القيادة الرشيدة، موضحاً أن البوابة الإلكترونية لوزارة الدفاع تضطلع بدور حيوي على صعيد الإعلام والمعلومات، ونقل الخبر والمعلومة والصورة الصحيحة إلى الجمهور في الداخل والخارج.

وقد تم تصميم موقع وزارة الدفاع وفق أفضل المعايير المحلية والعالمية، ليسهل الوصول إلى المعلومات، وبشكل يدعم التصفح واستخدام الخدمات إلكترونياً، حسب المعايير الخاصة بالمواقع الاتحادية الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات، ووفق الهوية المرئية المعتمدة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ويتضمن الموقع نبذة تعريفية عن الوزارة، إضافة إلى المركز الإعلامي الذي يختص بأخبار وفعاليات الوزارة، متضمناً الصور الفوتوغرافية والفيديو، ويضم كذلك كلمات لكبار مسؤولي الوزارة في مختلف المناسبات، ونسخاً إلكترونية من المنشورات الخاصة بالوزارة، إلى جانب نبذة تعريفية عن وحدات القوات المسلحة، مما يوفر للقارئ معرفة ومعلومات عامة عن وزارة الدفاع في دولة الإمارات.