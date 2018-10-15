مؤتمر في أم القيوين يبحث آخر مستجدات الأمراض المعدية

المصدر: أم القيوين - البيان

نظم مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين المؤتمر السنوي الـ4 حول آخر مستجدات الأمراض المعدية، في فندق شيراتون الشارقة وبحضور أكثر من 200 طبيب واختصاصي وفني من مختلف إمارات الدولة.

وأوضح ليام دوفي المدير التنفيذي أن المستشفى استقبل نحو 105 آلاف مريض في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، فيما استقبلت الأقسام الداخلية 4300 مريض، وأكد أن المستشفى يعنى بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع المحلي ولا سيما الأمراض المعدية، مشدداً على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات والورش العلمية التي يجريها المستشفى كل عام، وذلك تنفيذاً لرؤية المستشفى في تطوير ورفع مستوى الرعاية الصحية للعاملين في مختلف القطاعات الطبية.

ولفت إلى أن المؤتمر جاء ثمرة الجهود المبذولة لجميع العاملين في المستشفى، حيث استهدف العديد من المتخصصين على المستوى المحلي والإقليمي، وناقش نخبة من الاستشاريين العاملين في المستشفى وغيرهم من الخبراء المتخصصين في الأمراض المعدية كيفية الوقاية منها والعديد من المواضيع ذات العلاقة، مؤكداً أنه من ضمن أولويات إدارة المستشفى رفع مستوى المهارات الطبية اللازمة لتقييم وتشخيص الحالات المرضية المعدية وكيفية التعامل معها بناءً على الأسس والبروتوكولات العالمية المعتمدة.

ومن جهته أكّد الدكتور مبارك الفارسي رئيس قسم المختبرات في مستشفى الشيخ خليفة العام رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر «أن المستشفى استطاع تحقيق أعلى معايير الجودة الطبية العالمية المقدمة للمرضى والوصول إلى معدلات الكفاءة في تقليل نسب الإصابة بالأمراض المعدية، حيث يعمل فريق مكافحة العدوى في المستشفى على إجراء مسح والتفتيش اليومي والتعليم المستمر للطاقم الطبي والمرضى، كما يقوم فريق بتحديث سياسة صرف المضادات الحيوية في المستشفى للوقوف على كافة وصفات المضادات الحيوية ذات المفعول الواسع على البكتيريا وتقليل استخدامها لتجنب المقاومة البكتيرية».