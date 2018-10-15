مذكرة تفاهم لتعزيز المشهد الحضري في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

وقّع فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع جان شارل ديكو رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المشارك لشركة «جي سي ديكو» بحضور لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

وتركز المذكرة بين الدائرة و«جي سي ديكو» المتخصصة في مجال الإعلانات الخارجية على مستوى العالم، على الأبحاث والتطوير لتقديم الخدمات التي تسهم في تشكيل بيئة حضرية مستدامة في أبوظبي وتعزيز نوعية حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وتحدد مذكرة التفاهم إطار عمل دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي و«جي سي ديكو» للعمل معاً بشكل وثيق بهدف تعزيز المشهد الحضري في أبوظبي من خلال تطبيق تكنولوجيا مبتكرة لتصميم أثاث للشوارع حضري وذكي ومستدام، يسهم في عملية ربط المناطق وتسهيل حركة السكان فيها، مع إبراز هوية مرئية مميزة للمدينة تعزز من قيمها الثقافية والتراثية.

وتعقيباً على المذكرة قال سفير فرنسا لدى الدولة: «إن التقنيات الحديثة تعمل على تغيير أسلوب الحياة في المدن، وتستعد الشركات الفرنسية في الدولة مثل جي سي ديكو لتوفير الحلول المبتكرة اللازمة لمواكبة التطور الحضري، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم والشراكات الإستراتيجية بين فرنسا وأبوظبي تتماشى مع خطط أبوظبي المستقبلية والطامحة إلى ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المدن الرائدة في مجال توفير أساليب الحياة المستدامة والذكية».

ومن جهته قال فلاح محمد الأحبابي: «إن المنتدى الحضري العالمي 2020 في أبوظبي يناقش أبرز التوجهات العالمية في مجال الاستدامة الحضرية من خلال دمج التنمية الحضرية مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».

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جاء توقيع مذكرة التفاهم بين دائرة التخطيط العمراني والبلديات وشركة «جي سي ديكو» بالتزامن مع إعلان موئل الأمم المتحدة عن استضافة أبوظبي للدورة الـ 10 للمنتدى الحضري العالمي في فبراير عام 2020، ولأول مرة في المنطقة العربية.