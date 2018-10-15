شرطة عجمان توعّي الأيتام بالسلامة المرورية

المصدر: عجمان - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان في فعالية (سلامة أبنائنا) التي نظمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعجمان من خلال تقديم محاضرة توعوية للأيتام بأهمية السلامة المرورية، قدمها النقيب علي راشد القيشي مدير فرع مراقبة الطرق بإدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، تناول خلالها بالشرح التفصيلي حول كيفية تجنب الوقوع في الحوادث المرورية، وضرورة التقيد بقواعد السير والمرور، والعبور الصحيح للطريق، ومراقبة حركات المركبات قبل العبور وأثناءه، وكذلك مخاطر اللعب بالطرقات العامة.

كما تطرق النقيب علي القيشي إلى القاعدة الذهبية لركوب الحافلة موجهاً الأطفال بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء ركوب الحافلة، واختيار المكان المناسب للعبور وتقييم بعد المسافة الآمنة بين الطالب والحافلة.