ورشة لشرطة أبوظبي تناقش مخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت إدارة رعاية الأحداث بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع، بالتنسيق مع إدارة التوعية والمتابعة اللاحقة بمديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، بشرطة أبوظبي ورشة ركزت على التوعية بمخاطر المخدرات.

وتضمنت الورشة، محاضرة تعريفية، حول أضرار المخدرات وآثارها السلبية من النواحي «الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية»، وهدفت إلى تبصير فئة «الأحداث» بضرورة حماية وتحصين أنفسهم من مخاطر هذه الآفة المدمرة.

واستعرضت الورشة من داخل حافلة «بادر» المتنقلة، جهود التوعية لمكافحة المخدرات في إطار حملة «حياتي أغلى»، وأكدت أهمية التكاتف المجتمعي في التصدي للآفة، والابتعاد عن أصدقاء السوء، كما نوهت بدور الأسرة في تعزيز هذه الجهود وغرس القيم النبيلة والأخلاق الحميدة في نفوس الأبناء.