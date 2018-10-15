بلحيف النعيمي يبحث التعاون مع السفيرة اليونانية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أمس، كاثرين بورا سفيرة الجمهورية اليونانية لدى الدولة.

ورحّب معالي بلحيف النعيمي خلال اللقاء الذي عُقد بمكتبه في أبوظبي بالسفيرة كاثرين، متمنياً لها التوفيق والسداد في مهام عملها في الدولة لتعزيز علاقات التعاون المشترك على مختلف المستويات بما يحقق رؤية قيادتي البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات والجمهورية اليونانية وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها وإمكانات دعمها في مختلف المجالات، خاصة في مجال المواصلات والنقل البري والبحري والبنية التحتية.

من جانبها أشادت السفيرة كاثرين بورا بالعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليونانية، منوهة بمشاعر الصداقة والتقدير التي يكنها الشعب اليوناني لحكومة وشعب دولة الإمارات.

وتوجَّهت بالشكر إلى جميع المسؤولين في الدولة لدعمها وتعاونها وتسهيل مهمتها كسفيرة لبلادها في الإمارات.