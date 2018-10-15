عيادة لجراحة السمنة في مستشفى المفرق

المصدر: أبوظبي ـ البيان

افتتح مستشفى المفرق إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عيادة متخصصة لجراحة السمنة، سعياً لتوفير خدمات متكاملة عالية الجودة واستجابة لحاجة سكان مدينة أبوظبي، ويستضيف المستشفى الدكتور جايدو مانيرتس استشاري جراحة قص المعدة ورئيس الجراحة العامة في مستشفى توام، والذي أجرى 6 آلاف عملية قص معدة خلال مسيرته المهنية، وحصل على جائزة جراح السمنة المتميز في عام 2015 من قبل لجنة مؤسسة المراجعة الجراحية (SRC)، التي تعنى بجودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وقالت الدكتورة ناهد بالعلا، استشارية جراحة عامة ومديرة العيادات الخارجية في المستشفى: «بعد دراسة أكثر الحالات المرضية شيوعاً في مستشفى المفرق ومدينة أبوظبي، قررت إدارة مستشفى المفرق افتتاح عيادة متخصصة في جراحة السمنة لتعزيز رضا المتعاملين من الخدمات الصحية التي نقدمها».

وأضافت: «تلبية لمتطلبات المجتمع الإماراتي لتخفيف معاناة السمنة ومضاعفاتها تم افتتاح عيادة جراحة السمنة والعيادات المساندة لها كعيادة التغذية وعيادة الغدد المختصة بالسمنة وعيادة الأخصائي النفسي لدراسة الحالة النفسية لمريض السمنة قبل الجراحة المقررة له».