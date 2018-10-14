مجلس دبي للشباب ينظم زيارة لمؤسسات دولية وأكاديمية رائدة

المصدر: البيان الالكتروني

نظم مجلس دبي للشباب زيارة إلى عدد من المنظمات الدولية المهتمة بالشباب والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها، وذلك ضمن سعيه في التعريف بالتجربة الإماراتية في تمكين الشباب والمبادرات التي يطلقها المجلس، وتعزيز حضور شباب الإمارات في الفعاليات العالمية التي يتم تنظيمها وتحظى بحضور شبابي كبير.

وقد اشتمل جدول الزيارة التي أتت على هامش مشاركة وفد دولة الإمارات في منتدى الشباب العالمي الذي ينظم بدعم من الأمم المتحدة، على مجموعة من الجلسات النقاشية حيث اطلع وفد مجلس دبي للشباب المكون من مريم المنصوري رئيسة المجلس وعائشة الرميثي عضوة المجلس خلال جولته في مدينة نيويورك على الأنشطة والفعاليات التي تنظمها "اليونسيف" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، كما تم زيارة مركز المكتشفين، ومجلس الشباب الخاص بالمدينة، ولجنة الإنقاذ الدولية، وجامعة نيويورك بالإضافة إلى زيارة قنصلية دولة الإمارات.

كما اطلع الوفد خلال زيارته لمدينتي كاليفورنيا ولوس أنجلوس على الأنشطة التي يقوم بها فريق "مبادرة المرأة والفتاة" بالإضافة إلى تنظيم زيارات لعدد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية الرائدة والتي تقدم أفضل المناهج في تطوير المهارات والتحفيز على الابتكار والتفكير الإبداعي.



وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: "تجربة دولة الإمارات الرائدة في تمكين الشباب أصبحت واحدة من التجارب المهمة عالمياً كما أنها أصبحت تحظى باهتمام عالمي، ولاسيما من خلال المبادرات المبتكرة التي تطلقها المؤسسة الاتحادية للشباب أو المجالس الشبابية المتوزعة في جميع إمارات الدولة".

وأثنت معاليها على جهود مجلس دبي للشباب في تمكين الشباب عبر الفعاليات والمبادرات التي يعمل على إطلاقها ومشيدة في الوقت نفسه بالنتائج الإيجابية للزيارة، والتي أثمرت عن إيجاد آفاق جديدة للتواصل تعزز من مشاركة الشباب الإماراتي في الفعاليات العالمية الكبرى.

وبدروها قالت مريم المنصوري رئيس مجلس دبي للشباب: "الزيارة التي قام بها وفد مجلس دبي للشباب تأتي من الحرص على التعريف بإنجازات الشباب الإماراتي، وفسح المجال أمامهم لمناقشة آرائهم وأفكارهم مع شباب العالم عبر المنصات الدولية المهمة التي تناقش قضايا الشباب حول العالم، وإيجاد نوع من التواصل لتبادل المعارف والخبرات".

وأضافت المنصوري: "إنه تم خلال الزيارة التنسيق لفسح المجال أمام الشباب الإماراتي ليكون جزءاً من الفعاليات التي تنظمها منظمة اليونيسف، وليكونوا كذلك ضمن المدعوين للمشاركة في نادي المكتشفين الشباب، هذا بالإضافة إلى تزويد هذه الجهات بالمبادرات التي يقوم بها الشباب الإماراتي للاطلاع عليها وإدراج بعض منها ضمن المبادرات المستقبلية التي يتم العمل عليها.

ويعمل «مجلس دبي للشباب» إلى تحقيق المواءمة مع توجهات الحكومة الاتحادية و«مجلس الإمارات للشباب»، وإيجاد منصة للتواصل بين الشباب والجهات الحكومية والخاصة في الإمارة و«مجلس الإمارات للشباب»، والتواصل مع الشباب للتعرف إلى طموحاتهم والتحديات التي قد تواجه مستقبلهم، وتطوير مبادرات ومشاريع تهدف إلى تحقيق طموحاتهم واحتياجاتهم.