طحنون بن محمد يحضر أفراح الشامسي في العين

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد عبدالله محمد الشامسي؛ بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة محمد عبدالله محمد الشامسي، وذلك في قاعة الأفراح في منطقة زاخر بمدينة العين.

كما حضر الحفل إلى جانب سموه، الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، وعدد من المسؤولين. وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، العريس وذويه، متمنياً له حياة رغيدة مظللة بالسعادة والاستقرار.