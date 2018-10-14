المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينظم برنامجاً تدريبياً لأعضاء «لجنة الاتصال الخارجي»

المصدر: دبي - البيان

تبدأ في العاصمة البلجيكية بروكسل غداً الاثنين، وبالتعاون مع المعهد الملكي للعلاقات الدولية (إيغمونت)، أعمال البرنامج التدريبي حول الاتصال الاستراتيجي لأعضاء «لجنة دبي للاتصال الخارجي»، وهو أول البرامج التدريبية الخارجية التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي للجنة التي أعلن عن إطلاقها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال «مخيم دبي الإعلامي» في المرموم مارس الماضي وكشف خلاله المكتب عن مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز رسالة دبي إلى العالم بأساليب مبتكرة وبخطاب يعكس طموحات دبي وتوجهاتها الريادية نحو المستقبل.

وتستمر أعمال البرنامج حتى الثامن عشر من الشهر الجاري وستتضمن مجموعة مكثفة من المحاضرات وورش العمل والتدريبات العملية والتي سيقدمها معهد «إيغمونت»، وهو أحد أشهر المعاهد البحثية المتخصصة على مستوى العالم، ومن خلال نخبة من الخبراء والمسؤولين البارزين الذين سيستعرضون خلال التدريب دروساً مستفادة اكتسبوها عبر المناصب الدولية العديدة التي تقلدوها، بينما سيتركز البرنامج على صقل قدرات المشاركين في مجال الاتصال الاستراتيجي والذي يمثل اليوم أحد أهم القطاعات التي تعنى بها الدول المتقدمة لدعم توجهاتها التنموية الطموحة.

وأعربت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن اعتزاز المكتب بإطلاق هذه المبادرة بما لها من أهداف استراتيجية مهمة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة لمستقبل التنمية في دبي، وتقديرها الكامل لجميع أعضاء اللجنة كشركاء في تأكيد ريادة دبي ودولة الإمارات كنموذج متميز للتنمية المستدامة التي تعلي سعادة المجتمع في مقدمة أولوياتها، بما يتطلبه ذلك من قدرة على نقل صورة واضحة عن دبي وما وصلت إليه من إنجازات جعلتها إحدى أكثر مدن العالم تقدماً وأسرعها نمواً.

مسؤوليات

وقالت المرّي: «يضطلع أعضاء اللجنة، كل في موقعه، بمسؤوليات كبيرة ضمن عدد من أهم القطاعات الحيوية في دبي، وطبيعة مسؤولياتهم تجعلهم دائمي الاحتكاك مع المجتمع العالمي سواء من خلال الشركاء في الداخل أو المحافل الدولية التي يشاركون فيها خارج الدولة، ونحن نسعى من خلال هذا البرنامج، وهو الأول للجنة، إلى الاطلاع على تجارب وخبرات عالمية تعزز قدرتنا على نقل صورة متكاملة برسالة متناغمة حول إنجازات دبي ورؤيتها لآفاق التطوير ضمن مختلف المجالات، والسمات الأساسية التي تجعل منها نموذجاً لمدن المستقبل».

وأكدت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالغ امتنانها لمعهد إيغمونت، لما أبداه من تعاون كبير في إطار هذا البرنامج، مثمّنةً دوره كأحد أهم المراكز البحثية في أوروبا والعالم وقالت: «نحن حريصون على التعاون مع أكبر المعاهد والمؤسسات البحثية والأكاديمية المتخصصة حول العالم، وكذلك اختيار نخبة من المتحدثين أصحاب التجارب الملهمة والتي تشكل رصيداً غنياً يمكن للمشاركين أن يستخلصوا منه نصائح وأفكاراً تخدم أهدافهم وتعينهم على تعزيز جسور تواصلهم مع العالم».

ويضم وفد اللجنة إلى بروكسل كلاً من: فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ويعمل من خلال هذا الموقع على تنفيذ أهداف خطة دبي 2021 بتعزيز مكانة الإمارة على خارطة الاقتصاد العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر ومحور رئيس للاقتصاد العالمي عبر الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في دبي والتعريف بها، وهو أيضاً نائب رئيس الجمعية الدولية لوكالات ترويج الاستثمار «وايبا»، والأمين العام لـ«مركز حمدان بن محمد لمستقبل الاستثمار»، وعضو شبكة خبراء «المنتدى الاقتصادي العالمي».

خبرة

وماجد السويدي، المدير العام لكل من مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج، جزء من مجموعة تيكوم، ويُعد من القيادات المؤثرة في المجال الإعلامي إذ تمثل المدن الثلاث التجمع الإعلامي الأكبر من نوعه في المنطقة بما تضمه من كبرى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية. ويتمتع السويدي بخبرة كبيرة في مجال المشاريع الإبداعية المتخصصة حيث شغل كذلك من قبل منصب المدير العام لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد العضوتين في المجموعة.

وجمال الشريف، المدير التنفيذي للشؤون المالية بسلطة مجمعات دبي الإبداعية رئيس مجلس إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، يواصل الشريف منذ انضمامه إلى سلطة المجمعات الإبداعية (مجموعة تيكوم للاستثمار) في العام 2002، العمل على تأكيد موقع دبي كمركز إعلامي رائد بمواصفات عالمية، كما كان له دوره في استقطاب العديد من الأفلام العالمية الكبرى للتصوير في دبي ومن أبرزها «المهمة المستحيلة – بروتوكول الشبح» (2011) بطولة النجم العالمي توم كروز.

وهدى بو حميد، الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، حيث قدمت من خلال هذا الموقع ومنذ انضمامها إلى المجموعة في العام 2006 العديد من المشاريع الاستراتيجية التي حازت العديد من الجوائز وساهمت في تأكيد مكانة المجموعة ضمن أكبر الكيانات الاقتصادية عربياً وعالمياً.

هوية

وقد شاركت بو حميد خلال مشوارها المهني في تطوير الهوية المؤسسية للعديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في دبي وكان لها إسهامها المحوري في تطوير وإنجاح أهداف خطط الترويج الخاصة بها.

وعقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، بشركة نخيل؛ إحدى أهم شركات التطوير العقاري على مستوى المنطقة، بما لها من إسهام في تحقيق رؤية دبي وخطتها الاستراتيجية 2021.

يتمتع كاظم بخبرة طويلة تمتد إلى نحو 20 عاماً في عدد من التخصصات الاقتصادية ومنها إدارة المشاريع، وإدارة الموارد البشرية، والتخطيط الاستراتيجي وتقييم المخاطر، علاوة على القطاع العقاري، ومجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وعائشة ميران، مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتركز مسؤولياتها على النواحي الاستراتيجية للمجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية، وكذلك في مجال التخطيط الاستراتيجي وسن السياسات وإدارة الأداء والحوكمة، ولها خبرة تناهز 16 عاماً في العمل الحكومي ساهمت من خلالها في صياغة العديد من الخطط والمبادرات الاستراتيجية ذات التأثير الإيجابي على المجتمع ومستقبل الإمارة ومن أبرزها «خطة دبي 2021».

وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، وهي تقوم من خلال هذا الموقع بدور حيوي في تحقيق أهداف الهيئة والتعريف بإنجازاتها، بما يمثله قطاع الطاقة من أهمية كأحد أهم القطاعات الداعمة لتوجهات دبي التنموية ولا سيما في مجال الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

تتمتع المهيري بخبرة طويلة طورتها في مجال الاتصال الاستراتيجي لأكثر من 19 عاماً تولّت خلالها مهام التخطيط الاستراتيجي للاتصال في عدد من المواقع والمؤسسات الحكومية والخاصة المهمة ومنها مكتب رئاسة مجلس الوزراء، المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما شغلت المهيري العديد من المناصب الإدارية القيادية في مؤسسات اقتصادية كبرى ومنها دبي القابضة، وإيبكو، وإينوك.

ولمياء خان، مديرة نادي دبي للسيدات، من الشخصيات النسائية الإماراتية صاحبة الإسهامات في دعم قدرات المرأة وإمدادها بالمقومات التي تمكنها من تطوير إمكاناتها للقيام بدورها الأسري والاجتماعي على الوجه الأمثل بتوفير مجموعة من البرامج التدريبية والتثقيفية المصممة خصيصاً للمرأة، إضافة إلى دعمها في ممارسة الأنشطة الرياضية، عبر مبادرات عدة، ومن خلال منصبها كنائبة لرئيسة لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، كما عملت من خلال دورها في مؤسسة دبي للمرأة على رفع مستوى إسهام المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

جيل جديد

وعمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ بمركز محمد بن راشد للفضاء، وهو يمثل الجيل الجديد من القيادات الشابة الإماراتية التي أوكلت إليها مهمة وضع اللبنات الأساسية لاستراتيجيات وخطط التطوير المستقبلية لدبي ودولة الإمارات في المجالات التطويرية القائمة على العلوم والمعرفة.

يقوم شرف وفريقه بإدارة ودعم الأنشطة المختلفة المعنية بمهمة استكشاف المريخ واكتشاف الفرص التي يمكن أن تخدمها من خلالها تلك المهمة في تعزيز مجالات التنمية الإماراتية على وجه العموم. تولّى شرف مسؤولية تطوير وتطبيق نظام إدارة التحكم والبيانات الخاصة بالقمر الاصطناعي «دبي سات - 1» و«دبي سات - 2».

وأحمد المزروعي، رئيس قسم الإبداع الإعلامي، الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، شرطة دبي، ويعد من القيادات التنفيذية الشابة التي تعكس اختصاصاتها مدى تطور فكر منظومة العمل الحكومي في دبي بصورة عامة، حيث تتضمن اختصاصاته إدارة المواد الإعلامية التي تعكس صورة شرطة دبي وجهودها في خدمة المجتمع، علاوة على مسؤولياته عضواً في لجنة الإدارة الإعلامية للأزمات والطوارئ.

وعبدالله المنصوري، مدير إدارة الدعم المؤسسي، المكتب الإعلامي لحكومة دبي وله خبرة تزيد على 15 عاماً شغل خلالها العديد من المناصب القيادية في عدد من المؤسسات الاقتصادية البارزة في دبي ومنها مركز دبي المالي العالمي الذي عمل فيه نائباً للرئيس التنفيذي للشؤون المالية ورئيس عمليات التمويل، كما عمل رئيساً تنفيذياً لمركز التحكيم التابع لمركز دبي المالي العالمي، وكذلك رئيساً تنفيذياً لمبادرة نظام المدفوعات الإلكترونية التزامنية «RAPID» التابعة للمركز.

وهند باقر، مدير إدارة الاستراتيجية والحوكمة، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتتولى قيادة عمليات تخطيط وتطوير استراتيجيات العمل في المكتب الإعلامي، ومتابعة تطبيقها ورصد نتائجها، ومتابعة مؤشرات الأداء الأساسية لموظفي المكتب، وتملك خبرة كبيرة اكتسبتها من خلال عملها في العديد من المؤسسات العالمية المرموقة ومنها «إيرنست أند يونغ» وبنك «بي إن بي باريبا».

يُذكر أن التنسيق بين المكتب الإعلامي لحكومة دبي ومعهد «إيغمونت» يعود إلى مارس الماضي حيث التقت منى المرّي مع المدير العام للمعهد خلال زيارتها إلى بروكسل حيث تم خلال اللقاء مناقشة البرامج التي يقدمها المعهد ولا سيما تلك المعنية بتعزيز استراتيجيات التواصل، وبحث فرص التعاون الممكنة بين الجانبين للاستفادة من الخبرات الكبيرة للمعهد وما يقدمه من محتوى يناقش أبرز الموضوعات المعنية بمستقبل العالم.

جوهان فيربيكا: مشاركة الخبرات والتجارب

أعرب السفير جوهان فيربيكا، المدير العام للمعهد الملكي للعلاقات الدولية (إيغمونت) عن تقديره للمكتب الإعلامي لحكومة دبي وسعيه إلى مد جسور التعاون مع المؤسسات والمعاهد الدولية المتخصصة وقال: «يسعدنا في معهد إيغمونت أن يجمعنا التعاون بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي وأن يكون بدايته هذا البرنامج الهادف إلى مشاركة الخبرات والتجارب مع نخبة من المسؤولين التنفيذيين ونرجو أن يكون لهذا التعاون أثره الطيب في تحقيق أهدافهم الاستراتيجية وأدوارهم التي يسهمون من خلالها في دعم غايات التطوير في مجتمعهم».

وقد رُوعي في تصميم البرنامج متطلبات المرحلة الراهنة ليكون مواكباً للخطوات السريعة التي تتخذها دبي نحو المستقبل، وسيتناول على مدار أربعة أيام مجموعة من الموضوعات المهمة مثل أساليب التفكير الاستباقي، وعوامل نجاح الاتصال الفعّال على المستوى الاستراتيجي، وكيفية التعاطي بكفاءة مع المتغيرات العالمية المحيطة، وما تستدعيه من ضرورة رفع حد التأثير والقدرة على مواكبة تداعيات تلك التحولات لتفادي سلبياتها وتوظيف الإيجابي من نتائجها في خدمة أهدافنا وتأكيد قدرتنا على تجاوز أي تحديات.

جهات

وتضم لجنة دبي للاتصال الخارجي مجموعة من القيادات التنفيذية في عدد من الجهات الرئيسة الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والتي تتمتع بثقل استراتيجي وحضور قوي في الأسواق الخارجية التي تُعد محور اهتمام دبي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف توحيد رسائل الإمارة التي ينقلها مسؤولوها إلى العالم عبر الإعلام العالمي خلال مشاركاتهم الإقليمية والدولية، والاستفادة من خبراتهم في توظيف الظهور الإعلامي في تطوير قنوات تواصل مؤثرة مع الأسواق العالمية.

وسيتناول البرنامج التدريبي الذي يشرف على تقديمه معهد إيغمونت، وبنظرة معمقة قوالب مختلفة من استراتيجيات الاتصال المطبقة على مستوى عالمي والعناصر المهمة التي لا بد من أن تؤخذ في الحسبان عند التواصل مع العالم الخارجي، حيث سيتم التطرق إلى عوامل النجاح في الاتصالات التي يتم إجراؤها مع أطراف عالمية واستراتيجيات بناء وحماية السمعة، والتقنيات الرقمية واستراتيجيات توظيفها والاستفادة من إمكاناتها بالأسلوب الذي يضمن تحقيق النتائج المستهدفة، علاوة على أساليب إدارة عمليات الاتصال في أوقات الأزمات والطوارئ، مع استعراض عدد من دراسات الحالة للتعرف على الدروس المستفادة من تجارب سابقة في ذات المجال.