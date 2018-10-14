حمدان بن محمد يُعيّن 4 مديرين تنفيذيين في حكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارات بتعيين أربعة مديرين تنفيذيين في حكومة دبي.

ونصّ القرار رقم 42 على تعيين هند عبيد خليفة الغشيش المري، مُديراً تنفيذياً لمعهد دبي العقاري، والقرار رقم 43 على تعيين ماجدة علي راشد، مُديراً تنفيذياً لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بدائرة الأراضي والأملاك.

ونصّ القرار 44 على تعيين ماجد صقر عبدالله المري، مُديراً تنفيذياً لقطاع التسجيل والخدمات العقاريّة بدائرة الأراضي والأملاك، فيما تضمّن القرار رقم 45 تعيين محمد علي محمد بن خليفة البدواوي، مُديراً تنفيذياً لقطاع الدعم المُؤسّسي بالدائرة ذاتها، على أن يُعمل بتلك القرارات من تاريخ صدورها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.