باحثة في جامعة الإمارات تُعد قاعدة بيانات 136 نباتاً عطرياً محلياً

المصدر: العين - داوود محمد

تمكنت الباحثة الدكتورة سوزان شاهين، من كلية نظم الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات، من إعداد قاعدة بيانات تضم 136 نباتاً عطرياً من النباتات المحلية ذات قيمة طبية عالية الجودة، من حيث توفر مضادات الأكسدة فيها، مما يعزز قيمتها الطبية وخصائصها العلاجية. جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الدكتوراه التي تقدمت بها الباحثة بإشراف الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي، الأستاذ المشارك في برنامج علم البساتين، وحضور عدد من أعضاء لجنة الإشراف العلمي وأعضاء هيئة التدريس، حيث أجازت كلية نظم الأغذية والزراعة منح الطالبة درجة الدكتوراه.

وأوضحت الباحثة في معرض تقديمها للأطروحة خلال المناقشة العلمية أمام اللجنة، أن مجال الزيوت العطرية يُعد من أهم المجالات البحثية المعاصرة، نظراً لتعدد فوائده وتطبيقاته ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، كما عرضت الباحثة بنك المعلومات الذي يتم من خلاله حصر جميع الأصناف النباتية المحلية الحاملة للزيوت العطرية، والتي يبلغ عددها 136 نباتاً أي ما يشكل حوالي 17% من مجمل نباتات دولة الإمارات البرية.