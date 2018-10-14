«إقامة دبي» تخرّج منتسبي دبلوم إدارة الجودة ولغة الإشارة

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حفل تكريم خريجي الدفعة الثالثة من دبلوم إدارة الجودة والتميز المؤسسي، وخريجي الدفعة الأولى من دبلوم لغة الإشارة الذي يعد الأول من نوعه في الدولة، لعدد من منتسبي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعجمان، وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، ووزارة تنمية المجتمع وشركة أوبك (OPIC).

وشمل البرنامج التدريبي للدفعة الثالثة من دبلوم إدارة الجودة والتميز المؤسسي على 8 مساقات تدريبية بواقع 120 ساعة تدريبية لمنتسبي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وإقامة الشارقة، وإقامة عجمان.

وكما شمل دبلوم لغة الإشارة على مساق في الترجمة من العربية للإشارة وعلى التعامل مع أصحاب الهمم في نطاق العمل على الصعيد الفردي والمجتمعي، بواقع 150 ساعة تدريبية لمنتسبي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وسلّم اللواء محمد أحمد المري والعميد محمد عبدالله علوان، وأحمد عبد الرحمن النومان، والدكتور الصديق أحمد نائب مدير جامعة الشارقة، شهادات التخرج لمنتسبي الدفعة الثالثة من دبلوم إدارة الجودة والتميز المؤسسي، والبالغ عددهم 30 منتسباً من بينهم 25 منتسباً من إقامة دبي. كما سلّم بحضور السيدة وفاء حمد بن سليمان وحمد عبد الرزاق، شهادات التخرج لمنتسبي دبلوم لغة الإشارة والبالغ عددهم 20 منتسباً من موظفي إقامة دبي.