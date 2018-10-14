ولي عهد أم القيوين: خدمات «الداخلية» لمنتسبيها تحقق المزيد من الرضا الوظيفي

المصدر: أم القيوين - وام

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في تقديم خدمات وامتيازات متنوعة لمنتسبيها، لتحقيق المزيد من الرضا الوظيفي لهم ولأسرهم، عبر توفير كل ما يسهل عليهم من احتياجات تتعلق بشؤونهم ومتطلباتهم المعيشية، إيماناً وعرفاناً بالدور المهم والواجب الملقى على عاتقهم إزاء خدمة الوطن والجمهور.

جاء ذلك خلال زيارة سموه ملتقى «فزعة» مع الجهات الحكومية في إمارة أم القيوين، الذي نظمه صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية على مدار يومين باستضافة دائرة التنمية الاقتصادية.

واستمع سمو ولي عهد أم القيوين إلى شرح من المقدم أحمد محمد بو هارون الشامسي المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، عن مبادرات ومشروعات الصندوق والخدمات الموجهة لمنتسبي الوزارة والجهات الحكومية وشبه الحكومية، منها القرض الحسن وهو بمثابة قرض مالي للمستفيد من دون فوائد، وبطرق سداد مريحة، والتعويض عن الحوادث الشخصية، والتأمين على السيارات بأسعار تنافسية، وبرنامج الإيجار المنتهي بالتملك للسيارات، والخصومات على تأجير السيارات، والعلاج خارج الدولة، إضافة إلى العروض الخاصة التشجيعية لزوار الملتقى كإصدار بطاقة خصومات «فزعة» المجانية.

كما زار الملتقى الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس الدائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية ومنصور سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية وعدد من المسؤولين.

ويعد برنامج «فزعة»، إحدى مبادرات صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، والذي يقدم حزمة فريدة من الخدمات الموجهة لمنتسبي وزارة الداخلية والجهات الحكومية وشبه الحكومية، بهدف تنويع وتوسيع مجالات التكافل بينهم والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.