«لبان» يدخل اليابسة اليوم.. ولا تأثير له على الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد المركز لوطني للأرصاد، استمرار العاصفة المدارية «لبان» في التحرك باتجاه غرب ـ شمال غرب، نحو السواحل العمانية واليمنية خلال الـ 24 ساعة القادمة «اليوم»، ومن المتوقع أن يدخل مركز العاصفة، اليابسة في عمان واليمن اليوم. وأكد المركز الوطني أنه لا يوجد تأثير في الدولة بشكل مباشر بالحالة المدارية خلال الثلاثة أيام القادمة.

وأشار المركز الوطني إلى أن موقع العاصفة المدارية في غرب بحر العرب، تقع حالياً عند خط عرض 14.9 درجة شمالاً، وخط طول 54.8 درجة شرقاً، وتبعد 250 كيلومتراً جنوب شرقي صلالة، وعلى بعد 270 كيلومتراً شمال شرقي أرخبيل سقطرى، وتتحرك بسرعة 10 كيلومترات في الساعة، وتتراوح سرعة الرياح حول مركز العاصفة من 90 على 110 كيلومترات في الساعة.

وذكر المركز الوطني للإنذار المبكر العماني، من المخاطر المتعددة، أن «لبان» تواصل تحركها باتجاه السواحل اليمنية، بالقرب من ساحل ظفار، واستمر تأثرها أمس في محافظة ظفار، ويستمر اليوم الأحد بأمطار غزيرة رعدية أحياناً، تسببت في جريان الأودية، ورياح نشطة تقدر بين 30 على 45 عقدة (56 إلى 83 كيلومتراً في الساعة)، مع هبات رياح شديدة السرعة على المناطق الجبلية، والبحر هائج، ويصل أقصى ارتفاع للموج من 6 على 8 أمتار.

وأشار المركز العماني إلى استمرار التأثيرات غير المباشرة في الأجزاء الجنوبية من محافظة الوسطى، بأمطار متفاوتة الغزارة اليوم «الأحد».