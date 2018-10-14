«عناوين المستقبل» تسلّط الضوء على الأمن الإلكتروني والتقنيات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت أكاديمية دبي للمستقبل سلسلة جلسات «عناوين المستقبل» خلال شهر أكتوبر الجاري، الأولى من نوعها لتدريب المهتمين بالمجالات التقنية والعلمية المستقبلية ضمن حوارات متخصصة تغطي الجوانب المتعلقة بالتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية والطباعة ثلاثية الأبعاد والبرمجة.

وقال سعيد القرقاوي مدير أكاديمية دبي للمستقبل: في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات متسارعة في القطاعات الحيوية التي ترتبط بحياة الإنسان، تأتي سلسلة جلسات عناوين المستقبل لتسلط الضوء على التحديات المستقبلية وطرح الرؤى والآليات المناسبة التي تعزز من فاعلية مواجهتها حيث تركز الجلسات على أحدث الاتجاهات التكنولوجية والعلمية التي تساهم في إكساب المشاركين فهماً أفضل، وتمكنهم من الاستفادة منها في مواكبة التغييرات المتسارعة، وتطوير مهاراتهم المستقبلية.

وتابع: تمثل أكاديمية دبي المستقبل مركزاً لنشر المعرفة لدعم جهود بناء المستقبل، وتسعى من خلال مثل هذه الجلسات إلى إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لاستكشاف الاتجاهات المستقبلية واكتساب فهم أفضل للعالم من حولهم، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي رائد في الابتكار وتبني التقنيات الحديثة.

وتهدف سلسلة جلسات عناوين المستقبل لإثراء معرفة المشاركين عبر الحوار وتبادل الخبرات والآراء بين نخبة من الخبراء.

وقد انطلقت الجلسة الأولى لجلسات المستقبل بعنوان الأمن السيبراني: لمستقبل أكثر بساطة واستدامة، بالشراكة مع شرطة دبي، التي شهدت الإعلان رسمياً عن إطلاق مجموعة دبي للأمن الإلكتروني التي تشكلت حديثاً.