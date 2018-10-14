سفير إيطاليا في الدولة لـ«البيان»: «إكسبو 2020» يُجسّد اهتمام الإمارات بالتعليم والخدمات

المصدر: دبي - ليلى بن هدنة ومرفت عبد الحميد

أكد السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ليبوريو ستيلنو أن المعرض الدولي «إكسبو 2020» يجسد اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقطاعي التعليم والخدمات، وهو ما يتجلى واضحاً على صعيد الإنشاءات والتطوير العقاري، والمشاركة الدولية، والإرث ودمج وتطوير الأعمال وتفعيل دور ومشاركة الشباب، والإنجازات التي تحققت حتى الآن.

جاء ذلك في تصريحات لـ«البيان» على هامش سلسلة الفعاليات والمبادرات التي أطلقتها وكالة التجارة الإيطالية «ITA»، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الدورة الثالثة لأسبوع المطبخ الإيطالي في العالم، احتفاء بالتقاليد الغذائية الإيطالية الأصيلة.

وأضاف أن هذا الاهتمام يؤكد شعار المعرض «تواصل العقول وصنع المستقبل»، ليكون بمثابة منصة عالمية للجميع تشجع على التعاون بين مختلف شعوب العالم، وتحتفي بأحدث ما توصل إليه البشر من إنجازات وابتكارات تهدف إلى الارتقاء بحياة الناس، وحماية كوكب الأرض، وهو ما تعكسه موضوعاته الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة.

وأكد السفير الإيطالي أن دولة الإمارات سباقة دائماً في وضع الرؤى والتصورات لحل التحديات التي تواجه المجتمعات، ما يجعلها بمثابة منارة تعزز قدرات دول الشرق الأوسط على الوصول لمفاهيم جديدة تؤدي لإيجاد حلول إبداعية تمكنهم من توفير المياه والغذاء، وتحويلها إلى فرص ملموسة من أجل بناء مدن مستدامة توفر الرفاه وتواكب متطلبات المستقبل.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تتمتع بكل المقومات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد النفط، وذلك في ظل ما تتمتع به من فنون وقدرات فائقة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والعبور الآمن باقتصادها إلى المستقبل بعيداً عن أمواج التباطؤ والترنح التي يمر بها الاقتصاد العالمي بين الحين والآخر.

وأكد أن الطفرة التي تمر بها دولة الإمارات في كل المجالات ليست إلا ثمرة لوجود قيادة حكيمة تركز في خططها على بناء الإنسان أولاً وتطوير قدراته لجعله عنصراً فاعلاً في مجتمعه ومحيطه الإقليمي.