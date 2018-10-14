«الطيران المدني» تنضم إلى «إسعاد» شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني بهدف تزويد موظفي الهيئة ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي لإسعاد موظفيها، وتحصر وتجمع فيها كل العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين.

ووقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، فيما وقعها عن طرف الهيئة العامة للطيران المدني كابتن خالد آل علي المدير التنفيذي للسعادة والإيجابية، بحضور العميد حموده بالسويدا العامري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، والعقيد جمعة سالم الروم، مساعد المدير العام للإدارة بالوكالة، والعقيد أحمد عبيد المهيري، مساعد المدير العام للعمليات بالوكالة، ومنى العامري رئيس لجنة إسعاد في شرطة دبي، ومن الهيئة بدرية سالم مبارك رئيس فريق السعادة والإيجابية، ودورا الحمادي أمين سر فريق السعادة والإيجابية، وحصة محمد السلطي مدير الاتصال المؤسسي، وإيمان عبدالقادر تنفيذي أول التواصل الاجتماعي.

تعزيز

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، وما يحقق الأهداف العامة للطرفين وينعكس على مسيرة التنمية. وتتيح مذكرة التفاهم انضمام موظفي الهيئة العامة للطيران المدني لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، حيث ستزوّد شرطة دبي موظفي الهيئة ببطاقة إسعاد وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية لمنح موظفي الهيئة المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.