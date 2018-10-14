شرطة دبي تنظم يوماً مفتوحاً بالتعاون مع جامعة زايد

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة البعثات والاستقطاب، في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، يوماً مفتوحاً بالتنسيق مع جامعة زايد، لشرح آلية استقطاب الكفاءات في مختلف المجالات والعلوم، وذلك بمشاركة المقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب والوفد المرافق من شرطة دبي، وبحضور عدد كبير من الطلاب والطالبات والمسؤولين في الجامعة.

وشهدت فعاليات اليوم المفتوح عرض معايير الاستقطاب في شرطة دبي، وشرح خطة الاستقطاب الأكاديمي والتخصصات العلمية المطلوبة، والتطرق إلى برنامج «إيفاد» أول منصة ذكية على مستوى الدولة تُعنى بشؤون الطلبة المبتعثين، وتسعى إلى توظيف التطبيقات الذكية لتفعيل عملية التواصل والمتابعة والتقييم للطلبة المبتعثين داخل وخارج الدولة.

وجرى خلال اليوم المفتوح الرد على استفسارات الطلبة الذين اطلعوا على منصة «الاختيار والتوظيف الذكي» لشرطة دبي، التي تهدف إلى تعزيز العمل الشرطي بكوادر وطنية قادرة على استشراف المستقبل، وتحقيق تطلعات القيادة في تعزيز الأمن والأمان للناس. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توطيد أواصر التعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية الرائدة.