«البنية التحتية»: بدء تطوير تقاطع مسجد الشيخ زايد في عجمان

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضحت المهندسة منيرة عبد الكريم مدير المنطقة الجنوبية بوزارة تطوير البنية التحتية لـ «البيان»، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع تطوير شارع الاتحاد في المرحلة الأولى، والتي تتضمن تقاطع مسجد الشيخ زايد في عجمان، مشيرة إلى أن تكلفته التقديرية تبلغ 49 مليوناً و500 ألف درهم، ومن المتوقع إنجازه خلال الربع الثالث من عام 2020.

تقاطع حر

وأضافت منيرة عبد الكريم أن المشروع يتكون من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الاتحاد عند تقاطع مسجد الشيخ زايد، ليصبح ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه، وبطول تقريبي يبلغ 2.5 كيلو متر، وتشمل أعمال المشروع كذلك، تطوير التقاطع ليصبح حراً، بهدف تحسين الحركة المرورية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة العابرة إلى إمارة رأس الخيمة والاتجاهات الأخرى، ما يسمح كذلك بانسيابية الحركة المرورية بشكل أكبر.

وقالت إن المشروع الذي تنفذه الوزارة، وفق أرقى المواصفات العالمية المعتمدة في مجال الطرق، يتضمن إنشاء جسر يخدم القادمين من عجمان، والمتجهين إلى رأس الخيمة، الأمر الذي يدعم شبكة الطرق، ويسهم في تحقيق انسيابية مرورية عالية في جميع الاتجاهات، لافتة إلى أن تنفيذ وتطوير الطرق الاتحادية، يتم بناء على دراسات معمقة لجدواها وفاعليتها ودورها في خدمة مستخدمي الطريق.

وتابعت أن وزارة تطوير البنية التحتية، حرصت على رفع كفاءة الطرق الاتحادية بشكل عام، من خلال تنفيذ استراحات المركبات ورفدها بالخدمات، وتنفيذ معابر مشاة وفق المعايير والمواصفات العالمية، وإنجاز طرق سريعة، تواكب ما تشهده الدولة من تنمية شاملة، خاصة أن من الإنجازات التي حققتها الوزارة، هو بلوغ معدل الانسيابية على الطرق الاتحادية 72 %.

إنجازات كبيرة

وأكدت مدير المنطقة الجنوبية بوزارة تطوير البنية التحتية، أن المشاريع التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الجهات الاتحادية والمحلية، تأتي ترجمة حقيقية لرؤى القيادة الرشيدة، لما يجب أن تكون عليه دولة الإمارات من تطور ونهضة، يرسخان مكانتها بوصفها مثالاً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً وحضارياً يحتذى عالمياً، كما تدعم ما تحقق من إنجازات كبيرة، ومنها الحصول على المركز الأول عالمياً بجودة الطرق لأربع سنوات متتالية، إضافة إلى تحقيق رفاهية وسعادة المجتمع الإماراتي.

استدامة

استحدثت وزارة تطوير البنية التحتية، منظومة الطرق الخضراء، بهدف تقييم وتصميم وتنفيذ الطرق، بما يحقق التنمية المستدامة، ويحافظ على البيئة بجميع مراحله من تنفيذ وتشغيل، التي بدورها تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 %، وخفض عمليات التسوية بنسبة 45 %، إلى جانب تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 50 %، وتقليل مواد البناء الهالكة 70 %، وتقليل مدد التنفيذ 10 %.