«بلدية أبوظبي» تزيل 67 قارباً مهملاً من ميناء الصيادين في الصدر

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية الشهامة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ممثلين بـ(مجموعة الصحراء، وخفر السواحل) حملة لإزالة وترحيل القوارب و«اللنشات» المهملة والمهجورة في ميناء الصيادين في الصدر.

وتأتي هذه الحملة تأكيداً لحرص بلدية مدينة أبوظبي وشركائها على حماية البيئة البحرية، وفي الوقت ذاته الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة أبوظبي وضواحيها. وأشارت البلدية إلى أنها مستمرة في حملات تخليص المدينة من كافة أشكال المشوهات.

وأضافت البلدية، أنها نجحت خلال الحملة بترحيل وسحب 17 قارباً، كما قام ملّاك القوارب بتحريك وإزالة 50 قارباً كجزء من مشاركتهم في إنجاح الحملة.

وأضحت البلدية، أنها تواصلت مع ملّاك القوارب بهدف توعيتهم ودعوتهم لإزالة القوارب والعناية بها، حيث قامت فرق البلدية بوضع ملصقات على القوارب المخالفة والمهملة، بهدف تنبيه ملّاكها إلى أهمية اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها ومنحتهم مهلة كافية، ثم بدأت مرحلة التنسيق مع مجموعة الصحراء وخفر السواحل للبدء بإزالة القوارب بعد انتهاء المهلة الممنوحة بهذا الشأن، لاسيما القوارب الملقاة على الرصيف.

وتأسف البلدية، أنها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة تضطر إلى توجيه مخالفة مالية للقوارب المهملة قدرها 3000 درهم، بالإضافة إلى تحميل مالك القارب تكاليف نقله إلى ساحة الحجز، وكذلك تحميله غرامة يومية مقدارها 10 دراهم مخصصة لساحة الحجز.