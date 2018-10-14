«كهرباء دبي» تبحث التعاون وتبادل التجارب مع «هواوي»

المصدر: شنغهاي - البيان

زار وفد برئاسة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، شركة «هواوي» التي تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مدينة شنغهاي - في جمهورية الصين الشعبية، وذلك لتعزيز العلاقات المشتركة وتبادل أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال الابتكار، والتقنيات الإحلالية، وآخر مستجدات الشبكات الذكية والتحول الرقمي والأتمتة والمنصات السحابية والذكاء الاصطناعي.

ورافق سعيد محمد الطاير في زيارته كل من المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الابتكار والمستقبل، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية.

والتقى الطاير والوفد المرافق، أمس، في المقر الرئيس لشركة «هواوي» جيو بينج، رئيس مجلس إدارة هواوي بالتناوب، وجيري جي - رئيس قطاع الطاقة حول العالم، وتشارلز يانغ - رئيس فرع الشركة في الشرق الأوسط، وتيري هي رئيس مشاريع الشرق الأوسط، ولي شي - الرئيس التنفيذي لشركة هواو ي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحقيقاً لأهداف مبادرة «دبي الذكية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف جعل دبي المدينة الأسعد والأذكى في العالم، وقع الطاير وجيوبينج مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء علاقة شراكة تحقق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، حيث تشمل تطوير خدمات رقمية مشتركة، والتسويق المشترك للمنتجات الرقمية في دولة الإمارات وحول العالم، وتعزيز الاستفادة من هذه الخدمات.

ووفقاً للمذكرة، سيتم تأسيس فريق عمل مشترك لمشاريع البحوث والتطوير والمبادرات الجديدة التي تشمل تطوير البنية التحتية للشبكات الذكية ومختلف آلياتها وتقنياتها، وآلية التعافي الذاتي للشبكات، كما تشمل تقنيات «إنترنت الأشياء» والتطبيقات القائمة على التقنيات السحابية ومنشآت مراكز البيانات المصنّعة مسبقاً، ومبادرات المدن الذكية والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

كما زار الطاير والوفد المرافق معرض «هواوي كونكت 2018» في مركز شنغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات، وهو أكبر معرض تنظمه «هواوي» في مجال النظام الإيكولوجي الشامل لتقنية المعلومات والاتصالات، حيث يستقطب سنوياً ما يزيد على 20000 من أبرز الشخصيات المؤثرة والمتخصصة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من أكثر من 120 دولة.