تحقيق أمنيات 405 أطفال في الأردن

المصدر: أبوظبي-البيان

قامت مؤسسة «تحقيق أمنية»، بتحقيق أمنيات 78 طفلاً من الأطفال الذين يتلقّون العلاج في مركز الحسين للسرطان هذا العام، ليرتفع عدد الأمنيات التي تمّ تحقيقها للأطفال المرضى في المركز إلى 405 أمنيات منذ عام 2014. ويأتي ذلك ضمن سعي المؤسسة المتواصل لتعزيز جهودها الإنسانية النبيلة في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة ومُستعصية، داخل الدولة وخارجها، وإدخال السعادة على قلوبهم مع رسم البسمة على وجوههم، وتعليقاً على هذا الإنجاز المُتميّز، قال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نفتخر بتعاوننا المُستمر مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يُعدّ من المراكز الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في تقديم الرعاية الشاملة لمرضى السرطان.

مُضيفاً: «تُعدّ مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، المعلم الطبي الإقليمي لمُعالجة جميع أنواع السرطانات، الشريك الاستراتيجي للمؤسسة في الأردن، ومنذ توقيعنا اتفاقية التعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في نهاية عام 2014، حظينا بتعاونهم الكبير في تحقيق أهدافنا الساعية لتحقيق أماني الأطفال الذين يعانون من حالات صحية تُهدد حياتهم بشكل عام».

ولفت الزبيدي إلى أن مؤسسة «تحقيق أمنية»، كانت أطلقت منذ بداية العام الحالي، مجموعة من المُبادرات التي تحمل الرقم «100» استجابة لـ»عام زايد» 2018، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واحتفالاً بمئوية الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، والتي من بينها تحقيق 100 أمنية في المملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أن المؤسسة تمكّنت من تحقيق أمنيات 78 طفلاً في الأردن.