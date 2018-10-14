علي بن علوان يطّلع على ابتكارات أحد منتسبي شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

اطلّع اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط الشرطة، على ثلاثة ( 3 ) من المقترحات الإبداعية التي تم تطويرها إلى ابتكارات شرطية متميزة تخدم العمل الشرطي وترتقي به، تم ابتكارها جميعاً من قِبَلِ الرقيب علي حسن علي العوبد من قسم المرور والدوريات بإدارة المرور والدوريات.

حيث استعرض الرقيب علي العوبد، ثلاثة ابتكارات متميزة، التي قدمها لتطوير عمل الآليات الشرطية، تمثلت في ابتكار مركبة يتم التحكم بجميع خصائصها عن طريق جهاز تحكم عن بُعد ( ريموت كونترول ) دون الحاجة إلى «سائق» ويمكن التحكم بها عن بُعد بمسافة 500 متر إلى 700 متر، ولها العديد من الاستخدامات.