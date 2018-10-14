شرطة أبوظبي: تجاهل تعليمات السباحة يعرّض لمخاطر الغرق

المصدر: أبوظبي - البيان

حذرت شرطة أبوظبي في وقت لاحق الجمهور من تجاهل تعليمات السلامة واللامبالاة بالسباحة في الشواطئ والأحواض، على نحو يعرّضهم لمخاطر الغرق، موضحة أنه خلال دقائق قليلة تحصل حادثة الغرق في مثل هذه الظروف.

وأفادت بأن عدد حوادث الغرق بلغ 7 حوادث لأشخاص من فئات عمرية مختلفة في أبوظبي خلال العام الجاري، داعية هواة السباحة إلى عدم التهاون في ممارستها دون إجادة المهارات والخطوات الصحية، التي تجنب الشخص مثل هذه الحوادث.

وقال العقيد محمد إبراهيم العامري مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية، إن الإقبال على ممارسة السباحة دون الإلمام بها عمل غير مبرر يؤدي إلى مخاطر قد تفضي إلى الموت أحياناً.