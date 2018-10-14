شرطة أبوظبي و«مركز التعليم التقني» يناقشان استشراف المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت إدارة رعاية الأحداث بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، في اجتماع مشترك مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين وخطط الإبداع والابتكار التي تواكب استشراف المستقبل.

وحضر الاجتماع مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والعقيد الدكتور محمد أحمد البريكي مدير إدارة رعاية الأحداث بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع، وعدد من المسؤولين في الجهتين.

وأكد العقيد الدكتور محمد البريكي حرص شرطة أبوظبي على تطوير خطط الرعاية والتأهيل لفئة الأحداث على نحو يسهم في تعديل سلوكياتهم، تمهيداً لإعادة اندماجهم في المجتمع.