جائزة رأس الخيمة للقرآن تطلق مسابقة «أفضل بحث» ضمن دورتها الـ 19

المصدر: رأس الخيمة-أحمد أبوالفتوح

أطلقت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، في دورتها التاسعة عشر، مسابقة جديدة ونوعية، تحمل اسم «جائزة أفضل بحث لجهود الدولة في خدمة القرآن الكريم»، لأول مرة في تاريخ الجائزة، لإثراء المحتوى العلمي والمعرفي.

وذلك ضمن مسابقاتها المنبثقة عنها سنوياً، بتنظيم من مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، وتأتي المسابقة الجديدة بداعي الإبداع والابتكار، وتنويع المسابقات التي يتنافس بها مختلف أفراد المجتمع، فضلاً عن خلق مناخ للمنافسة الإبداعية والعلمية، ودعم المواهب البحثية والكتابات الإبداعية في المجتمع من قبل الباحثين والمختصين وأصحاب الأقلام المتألقة، والتي تعزز الثقافة الإيجابية، وتعكس القيم الحضارية لدولة الإمارات، في ظل اهتمام قيادة الدولة الحكيمة بالبحث العلمي ودعمها له.

وأكد أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة، أن إطلاق مسابقة أفضل بحث، يأتي من منطلق التطوير الدائم لها، ضمن المسابقات البالغ عددها ثماني مسابقات، وهي المسابقة العامة للقرآن الكريم، والمسابقة النسائية بفرعيها الدرر المكنونة والأمهات، ومسابقة مزامير آل داوود، ومسابقة أصحاب الهمم، ومسابقة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومسابقة المسلمين الجدد، ومسابقة الحديث الشريف، وأخيراً مسابقة أفضل بحث.