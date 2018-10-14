نادي الموارد البشرية يستشرف مستقبل الوظائف

المصدر: دبي - البيان

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، ملتقى نادي الموارد البشرية الخامس لعام 2018، في أبوظبي، وناقش «مستقبل الوظائف»، وذلك بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وبحضور الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعامر حسين الحمادي مدير عام هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي بالإنابة، ومحمد سيف الهاملي مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقرابة 300 منتسب لنادي الموارد البشرية من موظفي الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي والقطاع الخاص.

جهود

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور عبدالرحمن العور أن عقد الملتقى في العاصمة أبوظبي؛ يعد إحدى مبادرات اجتماعات حكومة دولة الإمارات التي عقدت العام الماضي في أبوظبي، حيث تقرر توسيع نطاق نادي الموارد البشرية ليغطي جميع إمارات الدولة؛ لتحقيق أكبر فائدة للمهتمين والمختصين بالموارد البشرية.

وأشاد بجهود هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي ومبادراتها الرامية إلى تنمية وتطوير رأس المال البشري الحكومي في الإمارة .

خطط

من جهته أكد عامر حسين الحمادي مدير عام هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي بالإنابة خلال مشاركة الهيئة في ملتقى نادي الموارد البشرية المنعقد وأول مرة في إمارة أبوظبي، أن الهيئة تعمل على إعداد خطط ورؤى لمستقبل سوق العمل في أبوظبي، وجعلها سوقاً واعدة وجاذبة للاستثمار في رأس المال البشري.