المؤتمر الدولي للصحة النفسية ينطلق في أبوظبي الخميس المقبل

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تنطلق الخميس المقبل فعاليات المؤتمر الدولي للصحة النفسية الذي تنظمه مدينة الشيخ خليفة الطبية ـ إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدينك» بمشاركة 600 طبيب ومختص في مجالات الطب النفسي بمساراته المختلفة التخصصي والعام.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، أحدث التطورات والممارسات العالمية في مجالات التشخيص والعلاج والتأهيل في مجالات الطب النفسي، بما فيها أحدث تطورات علاج الفصام والاكتئاب والاضطرابات النفسية وتحسين نتائج العلاج وتحديد الأعراض الجانبية للأدوية النفسية وكيفية التعامل معها، كما يناقش المؤتمر خطة الدولة المستقبلية في مجال تطوير الصحة النفسية ودراسة عن الاحتياجات المستقبلية.

ويستعرض المؤتمر الدولي أول مرة 21 دراسة إماراتية في مختلف مسارات الطب النفسي منها دراسة للدكتورة موزة أحمد الحجاوي حول «التحرش الجنسي وعلاقته باضطراب الهوية الجنسية» ودراسة مقارنة حول «الاكتئاب كما يراه المرضى» كما يناقش الدكتور كاظم العبادي «التحديات الرئيسة للتمريض في مجال الصحة العقلية في دبي».