دار زايد للثقافة الإسلامية تنظم ملتقى اللغة العربية للناطقين بغيرها غداً

المصدر: العين - داوود محمد

انهت دار زايد للثقافة الإسلامية كافة الاستعدادات اللازمة لعقد ملتقى اللغة العربية للناطقين بغيرها والذي يحمل هذ العام شعار «اختبارات الكفاءة - الواقع والمأمول» والمقرر انطلاقه غداً في مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية.

وأوضحت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام للدار، أن عقد هذا الملتقى يأتي ضمن برامج الدار وخططها الهادفة إلى تعزيز ثقافة وهوية الدولة، بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وكذلك انطلاقاً من جهود دار زايد للثقافة الإسلامية في رفع مستوى جودة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ولفتت الطنيجي إلى أن الملتقى سيستضيف عدداً من الأكاديميين والمدرسين المختصين بتعليم اللغة العربية كمتحدثين رئيسيين، من أجل مناقشة وطرح آليات العمل ووضع اختبارات الكفاءة وعرض التجارب وتبادل الخبرات، والاستفادة منها بغرض تطوير نماذج اختبارات الكفاءة المطبقة حالياً في الدار، والخروج بخطط تطويرية مستقبلية تخدم هذا المجال.