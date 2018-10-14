«الصحة» تنظم برنامجاً للكشف المبكر عن سرطان الثدي

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع برنامج التوعية والوقاية من سرطان الثدي، وتهدف الحملة التي تستمر خلال شهر أكتوبر، إلى رفع مستوى الوعي عند أفراد المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية والمعالجة وعوامل الخطورة المسببة للإصابة وأهمية وسائل الفحص المبكر والاكتشاف والتشخيص، حيث يعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، ومن أهم خمسة أسباب للوفاة بين أنواع السرطان.

وتم إطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج التثقيفية التي تحث أفراد المجتمع على إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي، وشملت الحملة تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية في المراكز الصحية التابعة للوزارة وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، حيث سيتمّ تقديم محاضرات وورش عمل توعوية عن السرطان وسبل الوقاية .

وفي هذا السياق أشار الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية إلى أهمية برنامج التوعية والوقاية من سرطان الثدي، في إطار فعاليات حملة «اطمئنان» لتطبيق المبادرتين المعتمدتين من مجلس الوزراء «الفحص الدوري الشامل» و«الكشف المبكر عن السرطان».