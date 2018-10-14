المؤتمر الثالث لأمراض الكبد بدبي يدعو إلى ائتلاف لرفع الوعي بشأن مرض «ناش»

المصدر: دبي - وام

شارك أكثر من 170 من الخبراء الإقليميين والدوليين والأطباء في أعمال المؤتمر الدولي الثالث لأمراض الكبد الذي اختتم أمس بدبي ونظمته شعبة الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي والكبد بالتعاون مع الجمعية السعودية لدراسة أمراض وزراعة الكبد والجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد.

وتمت خلال هامش المؤتمر، الذي أقيم بدعم من «جيلياد ساينسز» واستمر يومين، الدعوة إلى ائتلاف بين الجهات المشاركة في المؤتمر للعمل لرفع مستوى الوعي حول مرض التهاب الكبد الدهني غير الكحولي «ناش» وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتحسين إدارة هذا المرض الذي يعد أشد أنواع أمراض الكبد الدهني حيث يؤثر على أكثر من 10% من سكان العالم ويشهد ارتفاعاً متزايداً في معدل انتشاره بالشرق الأوسط.

وتبادل الخبراء والأطباء المشاركون في المؤتمر الخبرات والتطورات المتعلقة بمرض التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، كما تمت مناقشة آخر المستجدات في مجال علاج فيروس التهاب الكبد سي وبي.

مرضى

وقالت الدكتورة مريم الخاطري رئيسة شعبة الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي والكبد: إن مرضى الكبد الدهني غير الكحولي المصحوب بتليف الكبد هم أكثر عرضة للخطر الأكبر لتسوء حالهم وتصل إلى تشمع الكبد وبالتالي إلى سرطان الكبد ولذلك فمن الأهمية بمكان علاج مرضى «ناش» المصحوب بتليف الكبد قبل أن تتاح الفرصة لهذا المرض للتغلغل بالكبد ويؤدي إلى تشمعه أو إصابته بالسرطان ومضاعفات أخرى قد تهدد حياة المصاب.

وأكدت أهمية قيادة جهود التوعية والتثقيف من أجل التعرف المبكر على المرضى المعرضين لخطر المراحل المتقدمة من الكبد الدهني غير الكحولي مثل المرضى المصابين بالسمنة والسكري والذين يعانون من اضطرابات أيضية أخرى وتوعيتهم باتباع نمط حياة صحية.

وأوضح الدكتور محمد الزعابي استشاري أمراض زراعة الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى زايد العسكري في أبوظبي أن غالبية الناس يواجهون في كثير من الأحيان حواجز أمام الفحص والرعاية حيث تشمل هذه الحواجز غالباً عدم الوعي والمعرفة والفهم التي يمكن أن تؤدي إلى وصمة العار والتمييز لذلك تم إجراء فحوص مركزة لمعظم المجتمعات العرضة لخطر الإصابة مثل الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن.

خطر

قال الدكتور سمير العوضي استشاري أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى راشد إن الأشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد بي المزمن معرضون لخطر الإصابة بأمراض مرتبطة بهذا الفيروس بما في ذلك مرض السكري ومتلازمة الأيض ومضاعفات على وظائف الكلى والعظام.