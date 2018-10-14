بلدية أم القيوين تغلق 7 آبار جوفية بالقرية التراثية احترازياً

المصدر: أم القيوين ــ عصام الدين عوض

أعلنت بلدية أم القيوين إغلاق 7 آبار للمياه الجوفية في القرية التراثية (بدو لاند)، بعد انتشار «فيديو» يدعي فيه من صوره وجود مياه كبريتية استشفائية في إحدى الآبار، ما دعا البلدية إلى إغلاق كامل الآبار احترازياً.

وأكد عبيد طويرش القائم بأعمال بلدية أم القيوين عدم صحة المعلومات المتداولة حول وجود مياه كبريتية في قرية (بدو لاند) وعدم صحة المعلومات التي جرى تداولها في الفيديو المتداول، وإن كل المعلومات عارية عن الصحة.

وجمل طويرش مؤجر القرية المسؤولية الكاملة عن نشر الفيديو، لافتاً إلى أن المحتوى في الفيديو لا أساس له من الصحة وسوف تقوم الشؤون القانونية بالبلدية بمتابعة الموضوع، لأن ذلك الأمر يعد من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون، مبيناً أن الدائرة سوف تفرض الغرامات المقررة في قانون المياه الجوفية وقانون الصحة العامة والبيئة على المسؤولين.

وناشد طويرش جميع الشركات والأفراد المسؤولين عن تلك الآبار الجوفية غير المرخصة، ضرورة مراجعة البلدية لمنحهم تراخيص وفق اشتراطات وإجراءات تضمن عدم الاستغلال السيىء لتلك الثروة المائية من قبل البعض، مبيناً أن البلدية حظرت في تعميم لها صدر في وقت سابق، على جميع المنشآت وشركات المقاولات والأفراد حفر آبار جديدة أو القيام بأي أعمال صيانة أو تعميق أو إجراء أي تغيير عليه أو تعديل بالآبار القائمة قبل الحصول على تصريح خطي مسبق من البلدية وعلى أي شخص يستغل بئراً لغرض تجاري الالتزام بمراجعة بلدية أم القيوين لاستكمال الإجراءات اللازمة.