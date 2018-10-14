جمعية الإمارات «لمتلازمة داون» تنظم ملتقى الأهالي

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون - فرع أبوظبي، ملتقى لأهالي ذوي متلازمة داون وأعضاء الجمعية، وذلك بمقر الجمعية في أبوظبي، ويهدف الملتقى إلى تبادل الآراء والمقترحات التطويرية بين أعضاء الهيئة الإدارية للفرع وذوي متلازمة داون وأسرهم والمتطوعين.

وتعد هذه الفعالية ضمن الفعاليات والأنشطة الخاصة بالجمعية، ومواكبة لشهر أكتوبر الخاص بالتوعية بمتلازمة داون. وتضمن الملتقى مجموعة من الفقرات شملت حواراً مفتوحاً مع الأهالي، واستعراض لأهم الإنجازات التي تمت والمشاركة بمجموعة من الأنشطة التوعوية وورش العمل بالتعاون مع مجموعة مراكز طبية مثل مركز يتيم للعيون ومركز برلين الطبي، كما تم الاطلاع على أهم الخطط المستقبلية المطروحة واستقبال المقترحات التطويرية من الأهالي والأعضاء لتعزيز مسيرة الجمعية.