سفيرتنا تشارك بالاحتفال بالعيد الوطني لإسبانيا

المصدر: مدريد - وام

شاركت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية، في الاحتفال بالعيد الوطني لإسبانيا، وذلك تلبية لدعوة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا وقرينته الملكة ليتيسيا، بحضور دولة بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية وكافة أعضاء الحكومة، وأنا باستور رئيسة مجلس النواب وبيو جارثيا إسكوديرو رئيس مجلس الشيوخ، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة.

ونقلت السفيرة خلال الحفل - الذي أقيم بالقصر الملكي الإسباني - إلى الملك فيليب السادس ولحكومة وشعب إسبانيا الصديقة تحيات وتهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم للمملكة الإسبانية ملكاً وحكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.