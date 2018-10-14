ورشة لشرطة أبوظبي عن النزاهة الوظيفية

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد العاملون في مدينة الشيخ خليفة الطبية من ورشة عن النزاهة الوظيفية، نفذتها شرطة أبوظبي ضمن حملة التوعية بتعزيز قيم النزاهة الوظيفية في المجال الصحي، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

وأكد العقيد مطر معضد المهيري، مدير إدارة مكافحة الفساد في قطاع شؤون القيادة، حرص شرطة أبوظبي على إيجاد بيئة خالية من الفساد، بالتعاون مع المؤسسات، في تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية.

وأشار إلى أهمية نشر معايير النزاهة الوظيفية لدى مختلف القطاعات مثل المؤسسات الصحية التي يتعامل معها شريحة كبيرة من المجتمع، لضمان سلامة الإجراءات في العمل، كالتركيز على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمساءلة والمحاسبة والشفافية، تفادياً للوقوع في شبهات الفساد.

واستعرضت المساعد أول موزة الجابري، من فرع العلاقات والتوعية في إدارة مكافحة الفساد، خلال الورشة، المفاهيم الأخلاقية، ومعايير النزاهة الوظيفية وقيمها، والتوعية العامة لإنفاذ القانون، وتنسيق الجهود للحيلولة دون الوقوع في شبهات الفساد، وصولاً إلى خلق بيئة وطنية مناهضة للفساد.